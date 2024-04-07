Мини-ПК Mechrevo Unbounded S mini получил CPU Core i7-12650H

Компания Mechrevo пополнила ассортимент мини-ПК новой версией модели Unbounded S mini, которая основана на 10-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core i7-12650H c максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E, операционной системой Windows 11 Home «из коробки», одним разъемом USB 3.2 Type-C и двумя USB 3.2 Type-A спереди, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-A и одним USB 3.2 Type-C, разъемом HDMI и двумя портами 2,5 Gigabit Ethernet сзади. Конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ оценена на китайском рынке в 600 долларов.

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