Мини-ПК Mechrevo imini S710 на Ryzen 7 8845H оценили в $410

Компания Mechrevo выпустила в китайскую продажу очередной интересный мини-ПК, получивший название imini S710. Новинку оснастили алюминиевым корпусом объемом 0,5 литра и массой 420 грамм, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 8845H с тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M c 12 вычислительными блоками и частотой до 2,7 ГГц, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти и поддержкой твердотельных накопителей SSD M.2. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ памяти DDR5-5600 и SSD вместимостью 1 ТБ обойдется на дебютном китайском рынке в 410 долларов.

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