Мини-ПК Mini Maker Turbo Mini X получил стильный дизайн

Компания Mini Maker пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Turbo Mini X, которая может похвастаться стильным корпусом с габаритами 214,6:36,3:180 мм и объемом 1,4 литра. Новинка характеризуется поддержкой настольных чипов Intel Core в исполнении LGA 1700, но ограниченным до 65 Вт TPD, поддержкой внешнего графического адаптера посредством интерфейса PCIe, а не Thunderbolt 4 или Oculink, как в других решениях, пятью разъемами USB-A, двумя портами USB-C, адаптерами Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в зависимости от конфигурации, поддержкой оперативной памяти DDR4 или DDR5, а также двумя слотами для твердотельных накопителей. Цена Barebone-комплекта без CPU составит 150 долларов, а док-станция для видеокарты обойдется в те же 150 долларов.