Представлен мини-ПК Miniproca с 7-дюймовым экраном

На краудфандинговой площадке Kickstarter был представлен мини-ПК Miniproca, главной особенностью которого стало наличие 7-дюймового сенсорного экрана с разрешением 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Компьютер также оснастили корпусом с размерами 175:137:55 мм, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX c тактовой частотой до 4,9 ГГц и графическим адаптером Radeon 680M, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя портами USB 2.0, двумя USB 3.2, USB-C и двумя RJ45. Цена на ПК стартует с 700 долларов.