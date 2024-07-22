Мини-ПК Minisforum MS-A1 появился в продаже

Компания Minisforum дала старт продажам представленного недавно мини-ПК MS-A1, который основан на процессорах AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 7600, а также Intel Core i5-12600H и Core i9-13900H.

Новинка также оснащается двумя слотами для ОЗУ формата DDR5 SO-DIMM в сумме до 96 ГБ, поддержкой накопителя U.2 или четырех SSD M.2 NVMe, интерфейсом OCuLink (четыре линии PCIe 4.0) для подключения внешнего графического адаптера (только для версии на Intel), двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/с, одним разъемом HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.0, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя USB 2.0.Готовая конфигурация с SSD объемом 1 ТБ обойдется в 730 долларов, а за Barebone-комплект без процессора попросят 260 долларов.