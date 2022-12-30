Мини-ПК Minisforum NAD9 выходит в Китае

Компания Minisforum выпустила в китайскую продажу компактный ПК Neptune NAD9, который можно приобрести как Barebone-комплект, и как полностью оснащенный ПК.

Компьютер оснащается 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц, графическим адаптером на архитектуре Xe с 96 вычислительными блоками и TDP 45 Вт, системой охлаждения с радиатором и тремя тепловыми трубками, тремя разъемами USB 3.2, тремя USB-С 3.2, двумя USB 2.0, двумя портами HDMI и одним RJ45, габаритами 208:180:66 мм, поддержкой двух 2,5-дюймовых накопителей, одного накопителя формата M.2 и двух модулей оперативной памяти DDR4 SO-DIMM. Barebone-комплект оценен в 570 долларов, а базовая версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ – 680 долларов.

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