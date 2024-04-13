Мини-ПК Minisforum UM690 Pro оценен в 350 долларов

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью UM690 Pro, которую можно назвать улучшенной и более доступной версией выпущенного в конце 2022 года UM690. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX c тактовой частотой до 4,9 ГГЦ и довольно производительной встроенной видеокартой Radeon 680M, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, двумя портами USB4, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 2, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также двумя портами RJ45. Barebone-комплект оценен в 350 долларов, конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 510 долларов.