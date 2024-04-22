Мини-ПК Minisforum UM790 XTX появился в продаже

Компания Minisforum дала старт китайским продажам компактного ПК UM790 XTX, который доступен в качестве Barebone-системы или готового ПК. Конфигурация с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7940HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ обойдется в 550 долларов, а с Ryzen 7 7840HS – 495 долларов. Комплекты без памяти обойдутся в 430 и 400 долларов соответственно.

Данный мини-ПК интересен функцией включения режима увеличенной производительности нажатием одной кнопки. В режиме разгона TDP процессора увеличится от 35-54 Вт до 70 Вт. Также отметим активную систему охлаждения и множество интерфейсов.