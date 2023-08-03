Мини-ПК Minisforum UN1265 получил CPU Core i7-12650H

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью UN1265, которая оценена в 310 долларов за Barebone-комплект. Новинка характеризуется 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-12650H с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,7 ГГц, графическим адаптером Intel Iris Xe Graphics (64EU) и 24 МБ кэша 3-го уровня, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, слотом для 2,5-дюймового накопителя, корпусом с габаритами 129,6:127,8:54,3 мм, активной системой охлаждения, двумя разъемами USB 3.2 Gen2, двумя USB 2.0 и одним USB-C 3.2, портом RJ45 (2.5GbE), интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ обойдется в 370 долларов.

Моноблок Samsung DM530AFA-LC71W получил выдвижную камеру…
Компания Samsung пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью DM530AFA-LC71W, которая оценена в 930 и 13…
Компьютер-брелок PopStick оценен в $29…
Команда Popcorn Computer пополнила ассортимент миниатюрных ПК моделью Popstick, которая похожа на самый о…
Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игров…
Изучаемый сегодня корпус Formula V-LINE 2052 выполнен в типоразмере Midi-Tower, согласно информации от пр…
Представлен мини-ПК Zotac Zbox CI337…
Компания Zotac представила компактный ПК Zbox CI337 nano, который получил пассивную систему охлаждения. П…
Thermaltake представила стильный корпус CTE T500 TG ARGB…
Компания Thermaltake официально объявила о выпуске новых полноразмерных корпусов CTE T500 TG ARGB Full To…
Мини-ПК Minisforum UN1265 получил CPU Core i7-12650H …
Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью UN1265, которая оценена в 310 долларов за Bareb…
Мини-ПК Minisforum Venus NPB5 оценен в 390 долларов …
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Venus NPB5, которая построена на…
Мини-ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon оценен в $500 …
Компания Intel дала старт продажам компактного ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon, который отличается от Arena Ca…
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
Обзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выборОбзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выбор
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПКОбзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor