Мини-ПК Minisforum UN1265 получил CPU Core i7-12650H

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью UN1265, которая оценена в 310 долларов за Barebone-комплект. Новинка характеризуется 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-12650H с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,7 ГГц, графическим адаптером Intel Iris Xe Graphics (64EU) и 24 МБ кэша 3-го уровня, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, слотом для 2,5-дюймового накопителя, корпусом с габаритами 129,6:127,8:54,3 мм, активной системой охлаждения, двумя разъемами USB 3.2 Gen2, двумя USB 2.0 и одним USB-C 3.2, портом RJ45 (2.5GbE), интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ обойдется в 370 долларов.