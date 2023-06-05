Мини-ПК Minisforum Venus NPB5 оценен в 390 долларов

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Venus NPB5, которая построена на 12-ядерном 16-поточном чипе Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5200, твердотельным накопителем формата M.2, 2,5-дюймовым накопителем, двумя портами RJ45, четырьмя разъемами USB 3.2 и двумя USB4, разъемом USB-С 3.2, двумя интерфейсами HDMI, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, а также верхней крышкой, которая открывается благодаря нажатию. Barebone-комплект оценен в 390 долларов, а конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 512 ГБ обойдется в 500 долларов. Размеры ПК производитель не уточняет.

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