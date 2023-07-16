Мини-ПК Morefine M600 на Ryzen 7 7840HS оценен в $550

Компания Morefine пополнила ассортимент мини-компьютеров обновленной моделью M600, которая основана на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS. Это 8-ядерное 16-поточное решение с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M. Цена Barebone-комплекта составляет 550 долларов, а готовый компьютер с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 800 долларов.

Новинка также характеризуется размерами 149:145:50 мм, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, мощной и системой охлаждения, двумя портами RJ45 (2.5G), одним разъемом USB4, тремя разъемами USB 3.2 и двумя USB 2.0, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.
Представлен мини-ПК Thunderobot Mix…
Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mix, которая имеет объем всего 0,533 лит…
Мини-ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon оценен в $500 …
Компания Intel дала старт продажам компактного ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon, который отличается от Arena Ca…
Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игров…
Изучаемый сегодня корпус Formula V-LINE 2052 выполнен в типоразмере Midi-Tower, согласно информации от пр…
Jonsbo представила стильные корпуса C6 и N2…
Компания Jonsbo, китайский производитель с довольно внушительным набором различных продуктов, представил …
Enermax представила универсальный корпус Cable Master 20…
Enermax, гигант рынка корпусов для персональных компьютеров, системам охлаждения и блокам питания, официа…
Представлен мини-ПК Zotac Zbox CI337…
Компания Zotac представила компактный ПК Zbox CI337 nano, который получил пассивную систему охлаждения. П…
Мощный мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт продажам компактного ПК Lenovo Xiaoxin mini, который получил металлический кор…
SilverStone представила компактный корпус Sugo 17…
Компания SilverStone официально представила на выставке Computex 2023 свой новый флагманский корпус SFF (…
Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборокОбзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок
Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станцииОбзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции
Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторамиОбзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor