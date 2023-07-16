Мини-ПК Morefine M600 на Ryzen 7 7840HS оценен в $550

Компания Morefine пополнила ассортимент мини-компьютеров обновленной моделью M600, которая основана на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS. Это 8-ядерное 16-поточное решение с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M. Цена Barebone-комплекта составляет 550 долларов, а готовый компьютер с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 800 долларов.

Новинка также характеризуется размерами 149:145:50 мм, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, мощной и системой охлаждения, двумя портами RJ45 (2.5G), одним разъемом USB4, тремя разъемами USB 3.2 и двумя USB 2.0, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.