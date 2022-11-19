Мини-ПК Morefine M600 оценен от $440

Компания Morefine представила компактный компьютер M600, основанный на мобильных чипах AMD Ryzen 6000. Пользователь сможет выбирать между процессорами Ryzen 6 6600U, Ryzen 7 6800U, Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX и Ryzen 9 6950HX.

Новинка также характеризуется от 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, размерами 147:145:40,6 мм, тремя разъемами USB 3.2 и одним Thunderbolt 3, тремя интерфейсами USB 2.0, а также по одному HDMI 2.1 иDisplayPort 1.4, двумя портами RJ45, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, слотами для двух SSD-накопителей формата M.2 и одного 2,5-дюймового устройства для хранения данных. Barebone-комплект оценен 440 долларов за версию с самым доступным процессором и 700 долларов за топовый. Готовый ПК обойдется от 560 до 900 долларов.
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