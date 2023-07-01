Мини-ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon оценен в $500

Компания Intel дала старт продажам компактного ПК NUC 13 Pro Vivid Canyon, который отличается от Arena Canyon в лучшую сторону. Новинку оснастили 12-ядерными процессорами Core i5-1340P и Core i7-1360P, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-3200, двумя слотами для твердотельных накопителей формата M.2, размерами 117:111:37 мм, двумя разъемами Thunderbolt 4 и двумя HDMI 2.1, портом RJ45, четырьмя интерфейсами USB и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. От вышеупомянутого Arena Canyon данный ПК отличается отсутствием энергоэффективных чипов, металлическим корпусом, белой расцветкой и более мощной системой охлаждения. Barebone-комплект с Core i5-1340P оценен в 500 долларов.