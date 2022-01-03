Мини-ПК T-Bao TBook MN59 получил APU Ryzen 9 5900HX

Сетевые источники сообщили о выходе неттопа T-Bao TBook MN59, который оценен в 900 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Новинка характеризуется восьмиядерным чипом AMD Ryzen 9 5900HX с тактовой частотой от 3,30 ГГц до 4,60 ГГц и графикой Radeon RX Vega 8 с 512 потоковыми процессорами (2,10 ГГц), корпусом с габаритами 19,8:19,8:4,8 см, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, SSD NVMe M.2 вместимостью до 1 ТБ или 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA, модулем Intel Wi-Fi 6 с двумя антеннами, портом GbE, шестью разъемами USB Type-A (два USB 3.0 и четыре USB 2.0), аудиоразъемами, интерфейсами DisplayPort, HDMI и USB-C с возможностью передачи до 65 Вт энергии.

Комментарии и отзывы T-Bao TBook MN59
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