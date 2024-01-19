Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 появился в российской продаже

Компания Tecno выпустила в российскую продажу компактный ПК Tecno Mega Mini M1, который оценен в 47 тысяч рублей. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом объемом 0,38 литра и массой 410 граммов, 8-ядерным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти с DDR4 (плата поддерживает до 64 ГБ), твердотельным накопителем М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и 3,5-мм гнездом для наушников спереди, кардридером, портом LAN RJ45, интерфейсом HDMI 2.0, несколькими разъемами USB и входом для подключения адаптера питания сзади.

Мини-ПК AOC MOSS 7 оценен в 525 долларов …
Компания AOC пополнила ассортимент мини-ПК моделью MOSS 7, которая предлагает стильный компактный корпус …
Представлен мини-ПК FEVM FN06GMini в стиле Mac Studio…
Компания FEVM пополнила ассортимент компактных ПК моделью FN06GMini, дизайн которого явно вдохновлен Mac …
Представлен стильный мини-ПК Soonnooz Soon Mini…
Компания Soonnooz пополнила ассортимент мини-ПК моделью Soon Mini, которая получила ретро-дизайн и оригин…
Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 появился в российской продаже …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу компактный ПК Tecno Mega Mini M1, который оценен в 47 тысяч…
Мини-ПК Minisforum Mercury EM780 получил APU Ryzen 7 7840U…
Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью Mercury EM780, которая может похвастаться очень…
Представлен мини-ПК Morefine M10…
Компания Morefine пополнила ассортимент миниатюрных ПК моделью M10, которая может похвастаться компактнос…
APNX представила стильный компьютерный корпус С1…
Сегодня компания Advanced Performance Nexus (она же APNX) официально представила на российском рынке свой…
Представлен мини-ПК Minisforum UM480XT…
Компания Minisforum пополнила ассортимент недорогих мини-ПК моделью UM480XT, которая получила 8-ядерный 1…
Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентовОбзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов
Обзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторамиОбзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторами
Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборкиОбзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборки
Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATXОбзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX
Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor