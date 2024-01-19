Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 появился в российской продаже

Компания Tecno выпустила в российскую продажу компактный ПК Tecno Mega Mini M1, который оценен в 47 тысяч рублей. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом объемом 0,38 литра и массой 410 граммов, 8-ядерным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти с DDR4 (плата поддерживает до 64 ГБ), твердотельным накопителем М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и 3,5-мм гнездом для наушников спереди, кардридером, портом LAN RJ45, интерфейсом HDMI 2.0, несколькими разъемами USB и входом для подключения адаптера питания сзади.