Мини-ПК Topton M6S получил 12 ГБ ОЗУ

Компания Topton пополнила ассортимент компактных ПК моделью M6S, которая имеет размеры 72:72:45 мм. Компьютер настолько маленький, что легко помещается на ладони. Новинка характеризуется четырехъядерным чипом Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и встроенной графикой с частотой 750 МГц, 12 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 2 ТБ, активной системой охлаждения, двумя интерфейсами HDMI, портом RJ45, тремя разъемами USB 3.2, слотом для карты памяти microSD и разъемом USB-C для питания ПК. Цена комплекта с оперативной памятью, но без SSD составляет 170 долларов. Вариант с накопителем на 128 ГБ обойдется всего на 5 долларов дороже.