Мини-ПК Zotac CI622 nano построен на Intel Core i3 10-го поколения

Компания Zotac представила неттоп CI622 nano, который может похвастаться пассивной системой охлаждения при наличии настольного процессора Intel Core. Новинку оснастили двухъядерным чипом Core i3-10110U, корпусом с размерами 204:129:68 мм, возможностью установить два модуля оперативной памяти DDR4, один 2,5-дюймовый накопитель, двумя портами USB-C 3.1, четырьмя USB 3.1, одним USB 3.0, двумя RJ45, адаптерами беспроводной связи, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также кардридером. На Amazon мини-ПК оценен в 400 долларов. Заметим, что речь идет о Barebone-комплекте без оперативной памяти и накопителя.