Мини-ПК Zotac Zbox Pro CA622 nano получил чип AMD Ryzen Embedded

2020-02-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zotac Zbox Pro CA622 nano; [47]
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Zbox Pro CA622 nano, которая предназначена для работы во встраиваемых системах. Новинку оснастили платформой AMD Ryzen Embedded (двухъядерный процессор R1505G с частотой до 3,3 ГГц и графикой Vega 3), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух модулях SO-DIMM, поддержкой твердотельного накопителя M.2 2242 и 2,5-дюймового жесткого диска, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB, последовательным портом, аудиогнёздами, а также размерами 160:127:51 мм.


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