Мини-ПК Zotac Zbox Pro CA622 nano получил чип AMD Ryzen Embedded

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Zbox Pro CA622 nano, которая предназначена для работы во встраиваемых системах. Новинку оснастили платформой AMD Ryzen Embedded (двухъядерный процессор R1505G с частотой до 3,3 ГГц и графикой Vega 3), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух модулях SO-DIMM, поддержкой твердотельного накопителя M.2 2242 и 2,5-дюймового жесткого диска, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB, последовательным портом, аудиогнёздами, а также размерами 160:127:51 мм.