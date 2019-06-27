Мини-ноутбук GPD P2 Max получил 8,9-дюймовый экран

Команда GPD начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск ноутбука P2 Max, первые сведения о котором появились еще в прошлом месяце. Устройство оснащается двухъядерным процессором Intel Core m3-8100Y с тактовой частотой 1,1–3,4 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 615, 8,9-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой сенсорного ввода, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, двумя интерфейсами USB 3.0 Type-A, разъёмом USB Type-C, micro HDMI, 3,5-мм аудиоразъёмом, стереофоническими динамиками, пятирядной клавиатурой, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной операционной системой Windows 10. Цена P2 Max составляет 705 долларов.