Мини-ноутбук MAG1 8,9 ″ теперь доступен с 4G LTE

Magic Ben MAG1 - это 1,5-фунтовый ноутбук с 8,9-дюймовым сенсорным дисплеем 2560 x 1600 пикселей и процессором Intel Core m3-8100Y.

Каждая модель оснащена твердотельным хранилищем PCIe, портами 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 Type-C и Type-A, портом micro HDMI, разъемом для гарнитуры и устройством чтения карт памяти microSD.

Конфигурации MAG1, доступные в настоящее время:

Core m3-8100Y / 8 ГБ / 256 ГБ / только WiFi за 610 долларов США

Core m3-8100Y / 8GB / 256GB / 4G LTE за 700 долларов

Core m3-8100Y / 16 ГБ / 512 ГБ / только WiFi за $ 774

Core m3-8100Y / 16GB / 512GB / 4G LTE за $ 860

MAG1 имеет металлический корпус размером 208,3х147,3х17,8 мм и оснащен сенсором отпечатков пальцев, клавиатурой с подсветкой и небольшой сенсорной панелью под клавишами. У него нет шарнира на 360 градусов, и также не имеет камеры, поэтому, если нужно совершить видеозвонок на ходу, придется либо воспользоваться телефоном, либо взять с собой веб-камеру USB.