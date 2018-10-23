Мини-ноутбук One Mix 2 Yoga оборудован сенсорным дисплеем размером 7 дюймов по диагонали

Представлен мини-ноутбук One Mix 2 Yoga с поддержкой перьевого управления. Новинка получила сенсорный 7-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Основой устройства стал процессор Intel Core M3-8100Y. Дисплей вращается на 360 градусов, что позволяет переводить компьютер из режима лэптопа в режим планшета. В качестве ОС выступает Windows 10 Home. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, интерфейсы USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI. Стоимость аппарата составляет от 650 долларов.