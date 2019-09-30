Мини-ноутбук OneMix 3Pro получит 8,4-дюймовый 2K-дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о маленьком ноутбуке OneMix 3Pro, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит 8,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 точек, поддержкой сенсорного ввода и пера, четырехъядерный процессор Core i5-10210Y (плат) с тактовой частотой до 4,0 ГГц, восемью потоками и графикой Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 RAM, твердотельный накопитель NVMe SSD на 512 ГБ, слот для карт памяти microSD, интерфейс micro-HDMI, порты USB Type-C и USB 3.0, 3,5-мм разъем для наушников, клавиатуру с подсветкой, дактилоскопический сенсор и батарею на 8600 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Windows 10 Home Edition. Дата начала продаж и цена ноутбука не сообщаются.