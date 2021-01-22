MiniLED TV к 2025 году обгонит OLED-телевизоры

К 2025 году телевизоры MiniLED скоро выйдут на лидирующие позиции на рынке телевизоров высокого класса. В ближайшие пару лет они превзойдут OLED-телевизоры.

TCL будет лидером в разработке телевизоров MiniLED, хотя на рынке будут лидировать такие гиганты отрасли, как Samsung и LG. Телевизоры MiniLED - это жидкокристаллические панели, в которой в качестве подсветки используются светодиоды микрометрового размера наряду с добавлением пленки с квантовыми точками. Это приводит к увеличению диапазона цветового охвата, а также к преимуществам динамического диапазона по сравнению с традиционными ЖК-телевизорами, которые в настоящее время доступны на рынке. Эти телевизоры также могут иметь до 3000 зон локального затемнения, что увеличивает общий коэффициент контрастности панели, а также снижает эффект ореола. Дисплей MiniLED должен иметь столько локальных зон затемнения, сколько пикселей, чтобы соответствовать производительности OLED-панели. Однако уменьшение размеров светодиодов позволит использовать только от 1000 до 3000 зон затемнения.
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