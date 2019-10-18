Минималистский корпус Sharkoon RGB Flow стоимостью $ 79

Sharkoon представила свой минималистский корпус RGB Flow ATX. Он оснащен двумя интегрированными адресными полосами RGB и местом для шести 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Компания Sharkoon известна тем, что предлагает свои продукты с отличным соотношением цены и качества, и RGB Flow не сильно отличается с ценой в $ 79.

Корпус поставляется с предустановленным 120-мм вентилятором на передней панели, рядом можно поставить второй такой же. На задней стенке есть место для третьего, а на верхней помещается два 120-миллиметровых или 140-миллиметровых. В качестве альтернативы сверху можно закрепить радиатор СЖО длиной до 280 мм и толщиной до 5,5 см. Впереди помещается радиатор СЖО длиной до 360 мм и толщиной до 6,4 см (с учетом вентиляторов). Передняя, верхняя и нижняя панели прикрыты съемными воздушными фильтрами. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Две адресуемые полосы RGB подключаются к контроллеру RGB с поддержкой 14 различных режимов освещения через переключатель сброса корпуса. Кроме того, полосы будут также взаимодействовать с программным обеспечением для настройки от всех основных производителей материнских плат, включая ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. RGB Flow также имеет приличное количество портов USB на передней панели, включая два USB 3.0 и один разъем USB 2.0.