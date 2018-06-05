Младшая модель смартфона Vivo Nex получит камеры, как у OnePlus 6

Несколько дней назад стало известно о том, что смартфон Vivo Nex выйдет в двух модификациях, старшая из которых будет оснащаться топовой однокристальной платформой Snapdragon 845 и выдвижной камерой. Как сообщают сетевые источники, младшая модель получит менее производительный процессор Snapdragon 710, шестидюймовый дисплей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч, фронтальную камеру на 24 Мп, а также сдвоенную основную камеру на 20 и 16 Мп. Предполагается, что речь идет о тех же самых модулях, что используются в OnePlus 6. Официальный анонс смартфонов должен состояться 12 июня.