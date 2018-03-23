Много нового о ASUS X470

На немецких форумах пользователь обнаружил руководства ASUS X470, включая спецификации для предстоящих материнских плат для Ryzen 2000. Платы имеют марку PRIME X470 PRO, но перечислены многие другие платы.На своих форумах Hardwareluxx пользователь emissary42 публикует структурные диаграммы нескольких материнских плат, включая TUF X470 PLUS Gaming, Prime X470-PRO и ASUS Strix X470-F Gaming.