Мощная новинка - HONOR 20 Pro

HONOR готовит новое флагманское устройство с сенсором камеры Sony IMX600, которое называется HONOR 20 Pro.

Новинка будет немного меньше, чем View20, но он будет оснащен OLED-панелью. Она также будет оснащена каплевидным вырезом в экране и датчиком отпечатков пальцев шестого поколения.

Ожидается, что под капотом HONOR 20 Pro будет установлен процессор Kirin 980 в сочетании с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Смартфон будет иметь 32 МП селфи-камеру в паре с тремя камерами на задней панели. Он получит 48 МП основную камеру, сверхширокий 20 МП сенсор и 8 МП телеобъектив. Аккумулятор емкостью 3650 мАч будет заряжаться через порт USB-C и будет поддерживать быструю зарядку 22,5 Вт. Предположительно новинку представят 25 апреля.