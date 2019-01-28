Мощная новинка BQ-5001L Contact

Компания BQ выпустила самую красивую модель из своей коллекции. Смартфон оборудован пятидюймовым HD-дисплеем, процессором MediaTek MT6737 и 1 ГБ оперативки. Флеш-накопитель составляет 8 ГБ, он расширяется картой microSD до 128 ГБ. Аккумулятор съёмный, его объём — 2000 мАч. Гаджет работает в сетях 4G и поддерживает подключение флешки через USB OTG. Компания также предусмотрела двойной слот для SIM-карт.Аппарат легко справится и со всеми базовыми функциями: звонками, перепиской в мессенджерах и соцсетях, казуальными играми и просмотром роликов на YouTube.Главная особенность смартфона — чип NFC для бесконтактной оплаты товаров в магазинах. Учитывая, что BQ-5001L Contact стоит чуть больше 5000 рублей, его можно назвать одним из самых доступных устройств с поддержкой этой технологии на российском рынке.Стоимость смартфона составит 5400 тысяч рублей.