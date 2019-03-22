Мощная новинка Blackview A60

Ёмкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составляет 4080 мАч. Из коробки смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo (Go Edition).Гаджет оснастили двойной основной камерой с разрешением сенсоров 13 и 5 Мп. В число фотовозможностей гаджета входит режим ночной съёмки. За производительность смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6580A при поддержке 1 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 16 ГБ можно расширить до 128 ГБ при помощи карты microSD.Blackview A60 оснащена 6,088-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 19,2:9. Особенностью конструкции аппарата стало размещение динамика и датчика освещённости в области каплевидного выреза для селфи-камеры, поддерживающей функцию распознавания лица.О стоимости новинки пока неизвестно.