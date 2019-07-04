Мощная новинка Blackview MAX 1

Blackview MAX1 оснащён 6-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P 23 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя с возможностью расширения картой microSD составляет 64 ГБ. За съемку отвечает двойная камера с разрешением сенсоров 16 и 0,3 Мп.Особенность смартфона — встроенный проектор с разрешением 720p, способный превращать в экран кинотеатра любую ровную поверхность диагональю до 200 дюймов. До 5 часов такого просмотра обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4680 мАч. Также одного заряда хватает на 150 часов прослушивания музыки.О стоимости новинки пока неизвестно.