Мощная новинка Galaxy A50

Новинка от Samsung оборудована дисплеем, разрешение которого - 2340 х 1080 точек и базируется на чипсете Exynos 9610, имеет ОЗУ в объеме 4 либо 6 Гб и флеш-накопитель на 64 или 128 Гб, а также аккумулятор на 4000 мА/ч (поддерживается быстрая зарядка на 15 Вт).Изделие оборудовано 6,4-дюймовым экраном Infinity-U, в который встроен дактилоскопический сенсор, а также селфи-камерой на 25 Мп. Тыловая камера включает в себя модули на 25 Мп, 5 и 8 Мп. Габариты девайса: 74,5 х 158,5 мм.О стоимости смартфона пока неизвестно.