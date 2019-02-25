Мощная новинка Galaxy Fold

Модель будет иметь две батареи общей емкостью 4380 мАч.Производитель решил снабдить смартфон шестью оптическими блоками. Три (2х12 МП и 16 МП) войдут в состав тыльной камеры; две (10 МП и 8 МП) поместят внутри над большим экраном; последняя (10 МП) будет расположена над мини-дисплеем. Таким образом, селфи-снимки можно будет делать и в сложенном, и в раскрытом виде.Компания не назвала подробных данных складного смартфона, остался тайной и тип используемого процессора. Впрочем, было сказано, что этот 8-ядерный чипсет собран по 7-нм технологии, что указывает на Snapdragon 855. Комплект памяти будет содержать 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэша. Стоимость смартфона составит 130 тысяч рублей.