Мощная новинка Galaxy M10

Компания Samsung выпустила смартфон среднего варианта. Обе камеры получили одинаковые модули. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП, тыльная камера получила оптику на 13 МП. Дактилоскопический сканер должен быть размещен в центре задней панели, однако о его наличии нет точных данных.Электропитание устройства обеспечивает аккумулятор EB-BA750ABN на 3400 мАч. Идентичный компонент был установлен в смартфоне Galaxy A8s. Толщина корпуса не указана. Длина равна 155,7 мм, ширина – 75,8 мм. Размер диагонали составляет 153,2 мм (эквивалент 6,02 дюйма).Данная модель станет самой доступной в серии Galaxy M. В основу электронной схемы положен мобильный чипсет Exynos 7870. Набор памяти включает в себя встроенный флэш-модуль на 16 ГБ/32 ГБ и 3 ГБ «оперативки». Программным интерфейсом выступает Android 8.1 Oreo.О стоимости смартфона пока неизвестно.