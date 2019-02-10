Мощная новинка Highscreen Power Five Max 2 Lite

Благодаря наличию NFC-модуля смартфон позволяет реже пользоваться наличкой и банковскими картами, совершая покупки с помощью Google Pay — достаточно поднести аппарат с терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты. За сохранность данных отвечает сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели под двойной основной камерой.Highscreen Power Five Max 2 Lite получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающий, по заверениям производителя, до 4 дней автономной работы. «Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P23 при поддержке 3 ГБ оперативной памяти. Для хранения приложений, фото, музыки и других мультимедийных данных предусмотрен встроенный накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения картами формата microSD. Меломаны оценят поддержку технологии кодирования LDAC, уменьшающую потерю качества звука при прослушивании музыки с помощью Bluetooth-наушников.Стоимость смартфона составит 10900 тысяч рублей.