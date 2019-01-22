Мощная новинка HomTom C8

Сердцем новинки выступает энергоэффективный процессор MediaTek MT 6739. Оперативная память составляет 2 ГБ, а для хранения приложений, фото, музыки и других данных доступны 16 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 128 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 3000 мАч. Основная камера — двойная, с сенсорами на 13 и 2 Мп, поддержкой портретного режима и функций украшения фото. Работает гаджет под управлением Android 8.1 Oreo.HomTom C8 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Углы экрана и небольшие рамки придают смартфону приятный внешний вид. Кроме того, он доступен в популярном сейчас градиентной расцветке. Аппарат также оснащён сканером отпечатков пальцев для быстрой и безопасной разблокировки. В качестве альтернативы поддерживается функция распознавания лица.Стоимость смартфона составит 84 доллара.