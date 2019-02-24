Мощная новинка Huawei Mate X

Для безопасной разблокировки в Mate X имеется сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани и совмещённый с кнопкой питания. Из разъёмов предусмотрен USB Type-C на нижнем торце.По словам Huawei, Mate X стал первым и самым быстрым в мире складным смартфоном с поддержкой 5G. Максимальная скорость скачивания достигает 4,6 Гбит/с. В теории он способен загрузить видео размером 1 ГБ всего за 3 секунды. Комбинированный слот позволяет установить две SIM-карты формата nano или одну «симку» и карту памяти nano SD. Стоит отметить, что только одна SIM сможет работать в сетях пятого поколения.Huawei Mate X построен на базе флагманского процессора Kirin 980 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 256 ГБ с возможностью расширения картами памяти типа nano SD. Внутри установлены два аккумулятора общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой самой быстрой в мире зарядки мощностью 55 Вт — за 30 минут смартфон подзарядится на 85%.Корпус устройства с одной стороны имеет утолщение, в котором расположилась аппаратная начинка и тройная основная камера, созданная в партнерстве с компанией Leica. Технические особенности пока не разглашаются. Отдельной фронтальной камеры у новинки нет — ее функцию выполняет основная в сложенном состоянии.Стоимость смартфона составит 2299 евро.