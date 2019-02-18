Мощная новинка Huawei P30 Pro

Разница между Huawei P30 и P30 Pro заключается в количестве сенсоров основной камеры — три против четырех. Диагональ экрана — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно, мощность зарядного устройства — 22,5 Вт у P30 и 40 Вт у P30 Pro.Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представят в марте в Париже. Инсайдеры утверждают, что тогда же будет анонсирована 5G-версия Huawei P30 Pro. Новинка получит высокий ценник и будет предназначена исключительно для европейского рынка — во всяком случае, на старте продаж. Таким образом компания вступит в технологическую гонку с другими производителями 5G-аппаратов: Xiaomi, OPPO, Vivo, ZTE.О стоимости смартфона пока неизвестно.