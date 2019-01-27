Мощная новинка LG G8 ThinQ

Компания LG выпустила отличный смартфон. «Сердцем» LG G8 ThinQ предположительно станет флагманский процессор Snapdragon 855 (впрочем, некоторые источники приписывают новинке Snapdragon 845). Также устройству приписывают наличие функции беспроводной зарядки и фирменного 32-битного ЦАП. Более подробной информации о технических характеристиках смартфона источники не называют.Аппарат получит поддержку технологии Sound on Display, которая позволяет использовать в качестве динамиков поверхность экрана гаджета.На нижнем торце корпуса разместились порт USB Type-C, динамика и 3,5-мм аудио. На левом — качелька громкости и кнопка быстрого запуска голосового ассистента. Кнопка включения и лоток для SIM-карт находятся на правой грани устройства. По имеющейся информации, габариты корпуса смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. О стоимости смартфона пока неизвестно.