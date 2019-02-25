Мощная новинка LG V50 ThinQ 5G

Смартфон представляет собой 6,2’’ OLED-панель с разрешением Full HD+, которая расширяет возможности основного 6,4’’ дисплея V50 ThinQ. В качестве примеров корейцы приводят возможность одновременного просмотра фильма и поиска информации о нем на IMDB (или его аналогов), использование двух приложений на разных экранах в режиме мультиоконности, а также использование вместо контроллера в некоторых совместимых играх. Дополнительный дисплей не требует зарядки, поскольку питается от батарейки V50 ThinQ на 4000 мАч. LG представила нового представителя ключевой для себя V-серии. Им ожидаемо стал V50 ThinQ, но с говорящей сама за себя приставкой 5G. О стоимости смартфона пока неизвестно.