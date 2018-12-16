Мощная новинка Lenovo Z5s

Компания Lenovo выпустила смартфон с отличной начинкой. Тизеры содержат изображения гоночных автомобилей и военных самолетов. Это явный намек на высокую производительность процессора и геймерский уклон девайса. С большой долей вероятности электроника Lenovo Z5s будет основана на 8-ядерном флагманском чипсете Snapdragon 845, способном разгоняться до 2,8 ГГц. За графику отвечает видеоконтроллер Adreno 630. В качестве рабочей среды для софта выступит свежий релиз ОС Android – 9 Pie.Согласно прежним утечкам, новинку оснастят тройной тыльной камерой и «дырявым» дисплеем, который входит в моду. Источники говорят, что экран имеет размер диагонали 6,3 дюйма. Также упоминается батарея на 3210 мАч и габариты модели: 156,7 × 74,5 × 7,8 мм.Одна из рекламных картинок содержит надпись, что объем ОЗУ гаджета превысит 8 ГБ. Эксперты считают, что это прямое указание на то, что устройство получит 10 ГБ оперативной памяти. О стоимости смартфона пока неизвестно.