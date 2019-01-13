Мощная новинка Meizu 16

Аккумулятор ёмкостью 3100 мАч поддерживает быструю зарядку и обеспечивает камерофону до двух дней работы в режиме интенсивного использования.Селфи-модуль представлен объективом на 20 Мп с апертурой f/2.0, обладает встроенным редактором фотографий, способен распознавать лица и различные типы сцен. Помимо этого он оснащён функцией автоматического HDR и работает с технологиями искусственного интеллекта.Фотофлагман состоит из основной фотокамерой, состоящей из двух объективов Sony IMX 380 (апертура f/1.8) и IMX 350 (апертура f/2.6) на 12 и 20 мегапикселей соответственно. Камера поддерживает технологии timelapse и slow motion, а также режимы панорамной и серийной съёмки. На задней панели расположена вспышка из шести светодиодов.Стоимость смартфона составит 14399 тысяч рублей.