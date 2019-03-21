Мощная новинка Meizu 16s

Новый Meizu 16s оборудован 6,2-дюймовым дисплеем, а модификация 16s Plus – 6,5-дюймовым. Оба аппарата базируются на однокристальной системе Snapdragon 855 и снабжены камерами на 48 Мп с сенсорами Sony IMX586.Технологию Super mCharge китайский производитель представил более двух лет назад, однако ни в одном из смартфонов компании она пока так и не появилась. Тогда в Meizu заявляли, что, благодаря упомянутой технологии, для полной зарядки АКБ емкостью в 3000 мА/ч потребуется всего 20 минут, а за 10 минут уровень заряда достигнет 60 %.Гаджет получит оригинальное зарядное устройство Meizu – UP0830S, и у Meizu 16s будет поддержка технологии быстрой зарядки mCharge либо Super mCharge.Китайский регулятор 3C, в котором изделие проходило сертификацию под модельным номером M971Q, подтвердил, что анонс аппарата уже близок.О стоимости смартфона пока неизвестно.