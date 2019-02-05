Мощная новинка Meizu Zero

Компания Meizu выпустила очень красивый и качественный смартфон. Диагональ OLED-дисплея новинки со встроенным сканером отпечатков пальцев составляет 5,99 дюйма. «Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор Snapdragon 845, объем оперативной памяти и ёмкость аккумулятора производитель не сообщает.Ключевая фишка Meizu Zero — монолитный корпус с защитой IP68 без каких-либо разъёмов, физических кнопок и отверстий. Для зарядки смартфона используется беспроводная технология Super mCharge с мощностью катушки 18 Вт, а подключение к оператору мобильной связи осуществляется при помощи eSIM. Регулировка громкости производится сенсорными кнопками, а в качестве динамика выступает поверхность дисплея с поддержкой технологии m Sound 2.0. О стоимости смартфона пока неизвестно.