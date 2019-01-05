Мощная новинка Mi A3

Компания Xiaomi выпустила смартфон с хорошим экраном. За работу гаджета вдали от розетки отвечает аккумуляторная батарея с приличной емкостью – 4000 мАч. Функционировать новый смартфон Xiaomi будет под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.Основу аппаратной платформы модели Mi A3 составит восьмиядерный чип Snapdragon 675, включающий восемь 2 ГГц ядер Kryo 460 и GPU Adreno 612. В наличии также дактилоскопический сканер, интегрированный в экран, 4/ 6 либо 8 ГБ оперативной памяти, симметричный порт USB Type-C. Для хранения пользовательской информации предусмотрен флеш-накопитель объемом 64 / 128 ГБ.Девайс получит полностью безрамочный «дырявый» дисплей, при этом в экранное отверстие будет вмонтирована мощная фронтальная камера с 32-мегапиксельным датчиком. Что касается тыльной камеры, то она, возможно, будет тройной: в составе фотомодуля предполагается наличие сенсоров на 20, 16 и 5 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.