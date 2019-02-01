Мощная новинка Monte Cristo 4

Monte Cristo 4 выполнен в корпусе чёрного цвета из алюминиево-магниевого сплава и поставляется в комплекте с умной обложкой, которая при закрытии переводит устройство в спящий режим.Букридер поддерживает большинство популярных форматов файлов и позволяет читать книги на множестве языков. Имеется возможность использовать словарь во время чтения: для перевода достаточно отметить слово пальцем в тексте. Также можно добавлять общедоступные словарные базы формата StarDict. Аппарат работает под управлением Android 4.4 KitKat.Аппаратная платформа включает процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. По заверениям производителя, это дало заметный прирост скорости работы и автономности устройства. Наличие слота для карт памяти microSD и 8 ГБ встроенного накопителя позволяют хранить на букридере тысячи книг, документов и другой информации. Кроме того, новинка оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, с помощью которых можно выходить в интернет и подключать различные аксессуары.Monte Cristo 4 оснащён 6-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1448 х 1072 пикселя. Экран прикрыт стеклом от японской компании Asahi, которое препятствует появлению бликов и царапин. Управление устройством осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и через кнопки на корпусе. Фирменная функция SNOW Field при активации снижает количество артефактов, а технология MOON Light + позволяет регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая белый для чтения днём, а жёлтый — вечером перед сном.О стоимости пока неизвестно.