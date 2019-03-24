Мощная новинка Moto Z4

2019-03-24, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Moto Z4 ; [91]
Поддержка задних панелей могла стать причиной, по которой Motorola отказалась от второй камеры. По слухам, компания поставит во флагман 48-Мп фотомодуль, а он имеет достаточно большие размеры – и в ограниченный по диаметру выступ камеры еще один сенсор не влезет. Напомним, в новинке также ожидаются чипсет Qualcomm Snapdragon 855 и порт USB Type-C, а поддержка 5G будет реализована через приобретаемый отдельно Moto Mod.Компания рассказала, что одинарной будет камера в модели Z6 Pro (причём вместо качества фото компания пообещала прорыв в видео), а теперь на камеру переходит и Motorola. Это следует из пресс-фото смартфона, опубликованного изданием 91mobiles. На изображении также видны безрамочный экран с соотношением сторон 19,5:9, фронталка в каплевидном вырезе и коннекторы Moto Mod.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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