Мощная новинка Moto Z4

Поддержка задних панелей могла стать причиной, по которой Motorola отказалась от второй камеры. По слухам, компания поставит во флагман 48-Мп фотомодуль, а он имеет достаточно большие размеры – и в ограниченный по диаметру выступ камеры еще один сенсор не влезет. Напомним, в новинке также ожидаются чипсет Qualcomm Snapdragon 855 и порт USB Type-C, а поддержка 5G будет реализована через приобретаемый отдельно Moto Mod.Компания рассказала, что одинарной будет камера в модели Z6 Pro (причём вместо качества фото компания пообещала прорыв в видео), а теперь на камеру переходит и Motorola. Это следует из пресс-фото смартфона, опубликованного изданием 91mobiles. На изображении также видны безрамочный экран с соотношением сторон 19,5:9, фронталка в каплевидном вырезе и коннекторы Moto Mod.О стоимости смартфона пока неизвестно.