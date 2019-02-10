Мощная новинка Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView получит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Наиболее интересно выглядит тыльная сторона устройства, где по кругу разместились пять камер с оптикой Zeiss, лазерный автофокус и светодиодная вспышка. До сих пор нет точной информации о том, какие преимущества пользователь получит от такого количества сенсоров. По некоторым данным, смартфон сможет делать высокодетализированные фото с возможностью захвата большего количества света при съемке в плохих условиях и позволит изменять точку фокусировки на уже готовых снимках.Представленное изображение в очередной раз подтверждает дизайн грядущего Nokia 9 PureView. Смартфон получит широкоформатный 5,9-дюймовый дисплей с не самыми тонкими рамками. Зато у него не будет никаких вырезов и отверстий, что сегодня большая редкость. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.