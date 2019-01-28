Мощная новинка Oukitel U25 Pro

Двойная основная камера представлена 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX135 и вспомогательным модулем на 2 Мп для фото в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры составило 5 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 3200 мАч, который заряжается через симметричный разъём USB Type-C.Oukitel U25 Pro получил 5,5-дюймовый дисплей от LG с разрешением Full HD и классическим соотношением сторон 16:9, прикрытый стеклом Asahi. За производительность отвечают восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T c максимальной частотой 1,5 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти, чего должно быть достаточно для рядовых задач телефона. Для хранения данных доступно 64 ГБ с возможностью расширения. Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo с минимальным количеством надстроек.Стоимость смартфона составит 99,99 доллара.