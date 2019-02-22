Мощная новинка Samsung Galaxy A30

Внутри скрыты Exynos 7904 и 3/32 или 4/64 ГБ памяти (доступна возможность расширения ПЗУ с помощью карт microSD до 512 ГБ включительно). Galaxy A30 поддерживает установку двух SIM-карт, причем оба слота могут работать в режиме VoLTE при наличии поддержки со стороны оператора. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает быструю зарядку на 15 Вт через USB Type-C.Вся начинка Galaxy A30 заключена в пластиковый корпус. Спереди установлена 6,4-дюймовая AMOLED-панель с разрешением Full HD + и U-образным вырезом. Доступна функция Always On Display. Над экраном разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/1.9. Тыльные камеры представлены двумя модулями: стандартным на 16 Мп с апертурой f/1.9 и широкоугольным на 5 Мп с f/2.2. Размеры Galaxy A30 составляют 158,5 х 74,5 х 7,7 мм, он будет доступен в чёрном, синем и белом цветах.О стоимости смартфона пока неизвестно.