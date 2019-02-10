Мощная новинка Sony Xperia XZ4

Новинка получит тройную основную камеру: 52 Мп (f/1.6) для обычных фото, 16 Мп (f/2.6) для портретных снимков с оптическим зумом и 3D-датчик ToF для сканирования объектов и функций дополненной реальности. Для селфи и видеозвонков смартфон снабдят фронтальной камерой с разрешением 24 Мп.Sony Xperia XZ4 получит вытянутый 6,4-дюймовый OLED-дисплей с закруглёнными углами и разрешением 3360х1440 пикселей. Построен аппарат на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,84 ГГц, под описание которого подходит новый Snapdragon 855. В смартфоне будет установлено 8 ГБ оперативной памяти — впервые в истории Sony. Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенного накопителя с возможностью расширения картами microSD. За автономность будет отвечать аккумулятор на 3680 мАч. Из коробки пользователям предложат Android 9.0 Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.